V Bratislave vykastrovali viac ako 1600 pouličných mačiek

Bratislava 11. októbra (TASR) - V Bratislave vykastrovali 1621 pouličných mačiek. Informovala o tom Silvia Čaňová z občianskeho združenia Sloboda zvierat.



V rámci Projektu starostlivosti o ferálne mačky dostalo pomoc 1158 zvierat. Projekt bol financovaný z občianskeho rozpočtu a hlavné mesto naň vyčlenilo 23.160 eur, priblížila Čaňová. Pomoc od apríla do septembra realizovali OZ Pomoc pouličným mačkám, OZ Pomoc mačkám a OZ Sloboda zvierat. Všetky podstúpili odblšenie, odčervenie a veterinárnu prehliadku. Zranené zvieratá ošetrili.



"Sloboda zvierat navyše odchytila, vykastrovala, ošetrila a vrátila do pôvodného teritória ďalších 463 mačiek, pričom tieto úkony boli hradené magistrátom hlavného mesta zvlášť," povedala Čaňová.



Predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová hovorí, že kastračné programy pouličných mačiek významne pomáhajú dostať populácie túlavých zvierat pod kontrolu a znížiť ich utrpenie. "Bratislava by mohla byť inšpiráciou pre ostatné mestá, kde problémy túlavých mačiek i psov samosprávy neriešia a výsledkom sú premnožené, trpiace zvieratá, ktoré sa stávajú obeťami chorôb, autoúrazov a krutosti ľudí," podotkla Dugovičová. Dodala, že kastrácie sa vo svete osvedčili ako jediný humánny a efektívny spôsob manažmentu pouličných zvierat.