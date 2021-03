V hriňovských kotercoch je na adopciu jedno šteniatko

Hriňová 22. marca (TASR) – V kotercoch v Hriňovej v Detvianskom okrese je v súčasnosti jedno šteniatko na adopciu, dva psy si v týchto dňoch našli svoje nové rodiny. „Jeden z nich bol krížencom jazvečíka a druhý je biely, kríženec labradora. Ten bude u nás do kastrácie, už však má svoju rodinu, ktorá si ho zoberie. Šteniatko na adopciu je tiež kríženec jazvečíka,“ uviedla v pondelok pre TASR dobrovoľníčka Mia Takáč, ktorej so starostlivosťou o zvieratá pomáhajú ďalší traja dobrovoľníci.



„Odchytové koterce slúžia viac ako desať rokov, za celé toto obdobie sa podarilo nájsť nových majiteľov pre vyše 190 psíkov a mačiek, ďalších 18 sa vrátilo k pôvodnému majiteľovi,“ dodala.



Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli hospodárskeho strediska v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadom, že pes alebo mačka sú nepotrebné. „Po smrti majiteľov si všetko dedičstvo pozostalí zoberú, na zvieratá sa však zabúda. Takisto máme psíkov odobratých z nevhodných podmienok. Dostanú sa k nám aj nájdené, odhodené či vyhodené,“ spomenula s tým, že každé zviera potrebuje individuálnu starostlivosť podľa svojej diagnózy. „Preto je ťažké paušálne určiť, koľko stojí starostlivosť o jedno,“ doplnila.



Ako ďalej poznamenala, do novej rodiny sa ťažko dostanú staré psy a aj tie, ktoré majú problémy so správaním. „Čierne psíky sú ťažko adoptovateľné, pre nás z neznámeho dôvodu,“ zhrnula s tým, že človek by si mal pred adopciou uvedomiť, že pes žije desať až 15 rokov a niektorý aj viac. „Je to finančná záťaž, starostlivosť a aj zodpovednosť za živého tvora. Nemôžem ho len tak niekde nechať, keď odídem napríklad na dvojtýždňovú dovolenku,“ upozornila.



Ľudia môžu zvieratám do kotercov priniesť plachty, prestieradlá, oblečenie na periny, uteráky, hračky, obojky, vôdzky či dezinfekciu. „Veci, ktoré neprijímame, sú paplóny s perím a matrace,“ pripomenula dobrovoľníčka.



Primátor Hriňovej Stanislav Horník pre TASR dodal, že odchyt túlavých zvierat v meste je zabezpečený tak, ako to vyžaduje platná legislatíva. „Služba je zabezpečovaná 24 hodín denne, sedem dní v týždni vrátane víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja. Odchyt túlavých zvierat je na verejných priestranstvách v katastrálnom území mesta,“ vysvetlil s tým, že nahlásiť túlavé zviera môže ktokoľvek na telefónnom čísle +421 948 666 736. „Uviesť treba lokalitu, v ktorej ľudia zviera videli, jeho opis a aj čas, kedy to bolo,“ ukončil primátor.