V Košiciach spúšťajú pilotný projekt zberu kuchynského odpadu

Košice 29. júna (TASR) – V Košiciach spúšťajú pilotný projekt zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Skúsenosti z komplexu Nová Terasa majú pomôcť pri zdokonalení systému pred jeho celoplošným zavedením.



Do projektu by sa malo zapojiť približne 650 domácností v uvedenej lokalite. Každá má byť vybavená desaťlitrovým košíkom určeným na zber kuchynského odpadu a kompostovateľnými vrecúškami. Tie majú obyvatelia vynášať do hnedých nádob.



„Na kontajnerových stanovištiach pribudne 11 nádob na tento odpad s objemom 240 litrov. Budú to hnedé nádoby s označením 'Kuchynský bioodpad'. Ďalšie tri budú na Súľovskej ulici v drevených ohrádkach,“ spresnil na utorkovom brífingu starosta mestskej časti (MČ) Košice-Západ Marcel Vrchota.



Spoločnosť Kosit začne s jeho odvozom od štvrtka (1. 7.) s frekvenciou trikrát týždenne. Následne ju budú upravovať podľa potreby. „S týmto cieľom sme všetky nádoby vybavili čipmi a zberové vozidlá vážiacim zariadením tak, aby sme vedeli, koľko toho odpadu v hnedých nádobách pribúda a koľko ho v čiernych nádobách ubúda,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko.



Podľa Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach bude kuchynský biologicky rozložiteľný odpad spracovaný v mestskej kompostárni v Bernátovciach. „Výsledným produktom bude kompost, ktorý budeme ďalej využívať pri rekultiváciách verejnej zelene,“ spresnil za SMsZ Peter Vrábel.



Mesto chce týmto spôsobom redukovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí v spaľovni, a tým šetriť životné prostredie aj financie. Primátor mesta Jaroslav Polaček verí, že by sa mohli stabilizovať ceny za likvidáciu odpadu.



„Cieľom mesta Košice je nastaviť proces tak, aby sa finančne dotkol Košičanov čo najmenej, respektíve nedotkol,“ povedal s tým, že pilotný projekt budú prvý polrok analyzovať a následne upravovať. Do budúcoročnej jari by sa mohol rozšíriť aj do ďalších lokalít.



„Na jeseň 2022 by sme postupne spustili celý program tak, aby mal v januári 2023 každý občan možnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad,“ dodal.



Samosprávy musia podľa zákona od tohto roku zabezpečiť zber bioodpadu. Dve najväčšie slovenské mestá, Bratislava a Košice, majú do roku 2023 výnimku, keďže svoj odpad energeticky zhodnocujú.