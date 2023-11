Kremnica 16. novembra (TASR) - V Kremnici pokračujú práce na výstavbe regionálnej kompostárne, ktorá by mala slúžiť nielen mestu ale aj okolitým samosprávam. Jej spustenie kremnická samospráva predpokladá na jeseň budúceho roka.



"Sme na dobrej ceste, vyzerá to už reálnejšie. Mali sme veľký vypuklý problém, ktorý nám vznikol až po otvorení stavby," priblížil pre TASR kremnický primátor Martin Novodomec s tým, že išlo o podložie, ktoré bolo v zlom stave. Z toho dôvodu museli pri výstavbe zvoliť iné zakladanie stavby, ktoré je aj finančne náročnejšie. "Museli sme rokovať s riadiacim orgánom, aby nám to dofinancoval," priblížil Novodomec.



Súčasťou projektu je aj obstaranie technického vybavenia kompostárne. Podľa primátora už majú časť techniky, ako napríklad kontajnery či nakladač. "Časť techniky, ako napríklad kukavoz ešte čakáme," ozrejmil.



Primátor ďalej priblížil, že odovzdanie diela je naplánované na koniec júna 2024, nasledovať bude kolaudácia a nastavenie prevádzky. "Uvidíme ako to všetko pôjde, lebo to nie je ľahký proces. Potrebujeme tam prijať jedného nového zamestnanca," podotkol Novodomec s tým, že prevádzku by mohli spustiť na jeseň budúceho roka.



Na vybudovanie regionálnej kompostárne získalo mesto Kremnica dotáciu vo výške viac ako 2,7 milióna eur, vzniknúť má na mieste súčasného kompostoviska v blízkosti železničnej stanice. Zhodnocovať sa tam bude biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.