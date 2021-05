V L. Mikuláši vysiali lúčne pásy, zakvitnúť by mali do prázdnin

Liptovský Mikuláš 31. mája (TASR) – Súčasťou mestskej zelene v Liptovskom Mikuláši budú pásy lúčnych tráv. Vysádzajú ich vo viacerých mestských lokalitách. Ide o pilotný projekt, ktorý samospráva spustila v tomto roku. Ak sa osvedčí, v nasledovných sezónach lúčne pásy rozšíria do ďalších častí mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Semená zatiaľ zapracujeme na plochu približne tisíc štvorcových metrov. Záhony vzniknú na kruhovej križovatke na Jánošíkovom nábreží, na Demänovskej ceste v Palúdzke, na Nábreží pri cyklochodníku, pri zastávke na Rachmaninovom námestí a na Podbrezinách pozdĺž pešej zóny," konkretizovala hovorkyňa.



Ako zhodnotila mestská dendrologička Zuzana Štreitová, lúčne trávy predstavujú ekologický trend, ktorý podporuje biodiverzitu. "Do územia prilákame množstvo užitočného hmyzu, motýle, včely či vtáctvo, takže projekt má aj edukačný význam a je ekonomicky efektívny," vysvetlila. Lúčne zmesi podľa nej nepotrebujú pravidelné kosenie, polievanie ani hnojenie, vďaka čomu sú nenáročné na údržbu a náklady s tým spojené. Plochy poslúžia aj na vzdelávanie detí.



Po vysiatí by zmes podľa dendrologičky mala zakvitnúť do 30 dní. V počiatočnom štádiu bude pripomínať burinu, následne nadobudne charakter rozkvitnutej lúky, v ktorej bude rozpoznateľných desať až 15 druhov kvetov.