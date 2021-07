V Malých Karpatoch sa vyskytuje medveď, verejnosť sa však nemusí báť

Pezinok 22. júla (TASR) – V Malých Karpatoch sa vyskytuje medveď. V tejto oblasti žije už nejaký čas a Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ako aj stráž prírody ho pravidelne monitorujú. Na svojom webe o tom informovalo mesto Pezinok s tým, že verejnosť sa nemusí obávať.



„Jednou z informácií, ktorá zaznela na pracovnom stretnutí na Okresnom úrade Pezinok, ktoré sa konalo v súvislosti s výskytom premnoženej diviačej zveri v Pezinku, bola prítomnosť medveďa v Malých Karpatoch," spresnila pezinská samospráva.



Pohorie Malé Karpaty disponuje podľa mesta dostatočnými zdrojmi potravy na to, aby sa medveď uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel. Počas prechádzok do lesov, kde je možný výskyt medveďa, radí sa správať primerane hlasno a nevchádzať do neprehľadného terénu či krovín.



„Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety," uviedla Správa CHKO Malé Karpaty.



Ochranári aj samospráva pripomínajú, že medveď hnedý je zákonom chránený. V prípade zistenia jeho výskytu v Malých Karpatoch je potrebné informovať Štátnu ochranu prírody SR alebo Správu CHKO Malé Karpaty.