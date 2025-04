Vo Zvolene otvárajú výstavu fotografií zo súťaže Zelený objektív

Zvolen 10. apríla (TASR) - Výstavu, prezentujúcu najlepšie fotografie zo súťaže Zelený objektív, sprístupňuje vo štvrtok popoludní Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene. V spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku zorganizovali jej 24. ročník.



Súťaž bola pre mladých fotografov, žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Témou bol les. Cieľom bolo podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu.



Gestor súťaže i výstavy Marek Vanga objasnil, že na súťaži sa v roku 2024 zúčastnilo 46 súťažiacich so 106 fotografiami - 22 žiakov základných škôl prihlásilo 60 fotografií a 24 študentov stredných škôl 46 fotografií. „Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť sedem súťažiacich, keď okrem šiestich štandardných cien a jedného uznania bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku,“ dodal.



Medzi súťažnými fotografiami dominuje pozitívne ladená krajinárska fotografia s nádychom dokumentárnosti. Tradične málo zobrazovaná je tematika človeka v lese. Stabilný podiel si podľa Vangu udržuje kritický pohľad na vzťah človeka k lesu a k prírode. Zdôraznil, že pozitívom je stabilita v technickej kvalite súťažných fotografií.



Výsledky súťaže verejne vyhlásia na štvrtkovom otvorení výstavy, pre záujemcov potrvá do 31. mája. Hromadné návštevy treba podľa LDM nahlásiť vopred.



Okrem fotografií si môžu návštevníci vo zvolenskom múzeu pozrieť aj expozíciu, venovanú životu rysa ostrovida. Výnimočnosť, tajomnosť i spôsob jeho života predstavuje v súčasnosti výstava, ktorá je k dispozícii do 3. mája. Cieľom je priblížiť verejnosti správne informácie o zvieratách.