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V Národnom parku Poloniny odstraňujú invázny pohánkovec japonský
Pohánkovec môže dorastať približne do výšky dvoch metrov, rýchlo sa rozrastá a vytvára husté, takmer nepriestupné porasty.
Autor TASR
Stakčín 1. septembra (TASR) - Správa Národného parku (NP) Poloniny pokračuje v mapovaní a odstraňovaní pohánkovca japonského, známeho aj ako krídlatka japonská. Ako informovala na sociálnej sieti, invázna rastlina sa v poslednom období začína šíriť aj na území národného parku a v jeho okolí.
Pohánkovec môže dorastať približne do výšky dvoch metrov, rýchlo sa rozrastá a vytvára husté, takmer nepriestupné porasty. Podľa Správy NP Poloniny k jeho šíreniu prispieva aj ľudská činnosť.
„Jeho výskyt preto pravidelne mapujeme a tam, kde sa objaví, pristupujeme k jeho mechanickému odstraňovaniu - kosbou a vytrhávaním mladých výmladkov,“ uviedli zo správy NP. Najnovšie ohnisko pracovníci objavili v doline Chotinka v katastri obce Stakčín. Porast následne mechanicky odstránili kosbou.
Výskyt inváznej rastliny ochranári sledujú aj pozdĺž cyklotrasy Poloniny trail. Aktuálne sa zameriavajú najmä na úsek od vodárenskej nádrže Starina po drevený most cez rieku Cirocha v Stakčíne, kde zabezpečujú jej postupné odstraňovanie.
Pohánkovec môže dorastať približne do výšky dvoch metrov, rýchlo sa rozrastá a vytvára husté, takmer nepriestupné porasty. Podľa Správy NP Poloniny k jeho šíreniu prispieva aj ľudská činnosť.
„Jeho výskyt preto pravidelne mapujeme a tam, kde sa objaví, pristupujeme k jeho mechanickému odstraňovaniu - kosbou a vytrhávaním mladých výmladkov,“ uviedli zo správy NP. Najnovšie ohnisko pracovníci objavili v doline Chotinka v katastri obce Stakčín. Porast následne mechanicky odstránili kosbou.
Výskyt inváznej rastliny ochranári sledujú aj pozdĺž cyklotrasy Poloniny trail. Aktuálne sa zameriavajú najmä na úsek od vodárenskej nádrže Starina po drevený most cez rieku Cirocha v Stakčíne, kde zabezpečujú jej postupné odstraňovanie.