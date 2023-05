V Očovej podľa starostu nie je problém s kontajnerovými medveďmi

Zvolen 17. mája (TASR) – V podpolianskej obci Očová vo Zvolenskom okrese nie je problém s kontajnerovými medveďmi, tvrdí to starosta Rudolf Huliak.



Reaguje tak na stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V ňom rezort uvádza, že Štátna ochrana prírody SR dlhodobo poukazuje na problematiku ľahko dostupnej potravy, ktorou je nezabezpečený komunálny odpad. "Nemáme pre medvede ani jeden dostupný kontajner, ani nádobu na smeti. Očovania ich majú vo dvoroch a keď je zber, vyložia ich na cestu," podotkol starosta. Ako dodal, nebol prípad, keď by do obce medveď z Poľany prišiel prevrátiť kontajner. "Zberný dvor je zatvorený a sú tam kamery. Problém súvisí s početnosťou tejto šelmy, je jej veľa," konštatoval.



Poznamenal, že v okolí Očovej sú medvede všade. "Skončili sa cyklistické výlety a aj akékoľvek turistické akcie. Ľudia sa boja chodiť z intravilánu obce von. Majú strach, že len čo vyjdú za dedinu, medvede na nich doslova pozerajú," spresnil. Doplnil, že v okolí sú známe miesta, kde ich chodia záujemcovia fotografovať. "Je tam veľa áut a všetci to vidia. Vyrastá nám generácia medveďov, ktorá nie je plachá. A my sme voči nej imobilní, nemáme šancu jej uniknúť," zdôraznil Huliak. Vyhlásil, že rádovo regulovať nestačí a podľa neho treba výrazný zásah do tejto populácie.



MŽP pripomína, že zvýšený počet stretnutí medveďa s človekom súvisí aj s kukuricou, ktorú pestujú poľnohospodári v podhorských oblastiach. "V Očovej ju vždy pestovali. Máme dobytok, ktorý je na ňu odkázaný. V súčasnosti však do nej chodí približne 16 medveďov. Zvalia ju, hrajú sa v nej, puká a im sa to páči," zhodnotil očovský starosta s tým, že keď jeden medveď spraví cestu k ľudským sídlam, ostatné ho nasledujú. "Rozvrátený je celý ekosystém Podpoľania," uzavrel.