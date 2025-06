V Poloninách a vo Vihorlate pribudli špeciálne POPOLNÍKY

Michalovce 23. júna (TASR) - V Národnom parku (NP) Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat pribudli pred letnou turistickou sezónou špeciálne smetné koše určené na cigaretové ohorky. Cieľom tejto novinky je chrániť prírodu pred znečistením a predchádzať riziku požiarov v blízkosti vzácnych bukových pralesov, ktoré sú zapísané v zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO. Ako TASR informovali zo Správy CHKO Vihorlat, zozbierané ohorky spracuje slovenská firma na prísadu do asfaltu.



Koše nainštalovali pri turistických trasách - v CHKO Vihorlat pri Chate Lesov SR na Morskom oku a na parkovisku pred vstupom do prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. V NP Poloniny sú koše umiestnené v Zemplínskych Hámroch, pri obecnom úrade v Novej Sedlici a v obci Ulič.



„Aj keď sa nám nepodarí ľudí úplne odnaučiť fajčiť, môžeme vytvárať podmienky, aby dôsledky ich správania neničili mimoriadne cenné územia,“ uviedli zo správy CHKO s tým, že aj malé zmeny, ako je zber a recyklácia ohorkov, môžu mať veľký význam.



Inštaláciu zabezpečila slovenská spoločnosť, ktorá ako jediná využíva patentovanú technológiu recyklácie cigaretových ohorkov. Tie premieňa na zmes, ktorá slúži ako prísada do asfaltu pri výstavbe ciest.



Lokality, v blízkosti ktorých boli koše inštalované, patria medzi výnimočné územia Slovenska aj Európy. Nachádzajú sa tam vzácne bukové lesy a pralesy, ktoré sú súčasťou sériovej lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO pod názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Táto lokalita zahŕňa 93 území v 18 krajinách sveta. Slovensko aktuálne vykonáva predsedníctvo tejto cezhraničnej lokality do roku 2027.



Súčasťou svetového dedičstva sú napríklad lokality Havešová, Stužica, Rožok a Údava v NP Poloniny, ako aj Vihorlat v rovnomennej chránenej oblasti. Bukové pralesy sú jedinečné svojou zachovalosťou, prirodzenosťou a minimálnym zásahom človeka.