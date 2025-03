V rámci Envirodňa 2025 sa bude čistiť Liptovská Mara

Prečítajte si aj: VIDEO: Takto vyzerá takmer prázdna Liptovská Mara z dronu

Liptovský Mikuláš 20. marca (TASR) - V rámci Envirodňa 2025, ktorý sa uskutoční 21. a 22. marca, sa bude čistiť Liptovská Mara. Do podujatia sa zapoja liptovskomikulášske školy, mesto Liptovský Mikuláš, ekoaktivisti i zamestnanci cestovného ruchu. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.Liptovská Mara láka v poslednom čase množstvo návštevníkov, no spolu s tým rastie aj potreba udržiavať jej okolie čisté. Envirodeň 2025 sa uskutoční v piatok 21. marca, kedy sa bude realizovať zber hromadne spolu so školami z Liptovského Mikuláša a ďalšími dobrovoľníkmi vrátane dotknutých obcí. V sobotu 22. marca sa budú môcť do zberu individuálne zapojiť ubytovaní hostia a ostatná verejnosť. V tomto ročníku budú zabezpečené vrecia, rukavice aj guláš. Šarafínová pripomenula, že každoročným zbieraním odpadkov apelujú smerom k výchove mladej generácie, turistov, domácich obyvateľov aj rybárov.Ďalej uviedla, že spolu s čistením koordinujú aj aktivity súvisiace s 50. výročím Liptovskej Mary.priblížila.