V Ružomberku rozširujú zber kuchynského bioodpadu

Ružomberok 4. septembra (TASR) - V Ružomberku postupne rozširujú zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Doteraz mali možnosť triediť takýto druh odpadu obyvatelia sídliska Roveň, v uplynulých dňoch pribudli smetné nádoby aj do lokalít Baničné, Laziny a Polík. TASR o tom informoval hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Ako doplnil, v najbližších mesiacoch bude samospráva intenzívne pracovať na doplnení kapacít zberných nádob a zavedení efektívneho zberu odpadu z kuchýň v celom meste.



"Od 21. augusta mesto obyvateľom bytových domov v uvedených lokalitách postupne zdarma distribuuje 10-litrové zberné nádoby do domácností spolu s informačným letákom s praktickými radami o triedení. Vo štvrtok 31. augusta sme do uvedených častí mesta rozmiestnili ďalších 30 kusov 120-litových hnedých nádob určených na zber kuchynského bioodpadu," priblížil hovorca.



Odpad budú vyvážať pravidelne dvakrát týždenne v pondelky a štvrtky. Radnica žiada obyvateľov, aby nádoby udržiavali neustále uzavreté a odpad neumiestňovali mimo nich. "Vzhľadom na to, že je v meste stále realizovaná fáza rozvoja zberu a spracovania kuchynského bioodpadu, je pravdepodobné, že v niektorých lokalitách nebude kapacita 120-litrových nádob postačujúca. V prípade naplnenia nádoby je možné výnimočne použiť aj nádoby na zmesový komunálny odpad," podotkol Miškovčík.