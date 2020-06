V Stropkove vypratali nelegálne skládky odpadu

Stropkov 2. júna (TASR) – Mesto Stropkov v uplynulých dňoch ukončilo projekt sanácie nelegálnej skládky v lokalite Pod Laščíkom. V rokline neďaleko troch bytoviek sa dlhé roky kopil rôzny odpad a situácia sa stávala neúnosnou. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.



Samospráva podľa jeho slov na likvidáciu skládky nemala dostatok vlastných zdrojov, preto sa ešte v roku 2018 zapojila do výzvy ministerstva vnútra zameranej na riešenie podobných problémov. Po schválení projektu, podpise zmluvy a splnení všetkých administratívnych podmienok začali so samotnou likvidáciou v marci tohto roka.



"Táto skládka dlhé roky špatila predmetnú lokalitu a, navyše, sa nachádzala v blízkosti cintorínov. Podobné problémy trápia aj ostatné mestá a obce a pri ich riešení často ťahajú za kratší koniec. Som rád, že sa nám túto záťaž podarilo odstrániť a verím, že aj tamojší obyvatelia si vstúpia do svedomia a v budúcnosti sa v predmetnej lokalite nebudú tvoriť ďalšie skládky," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Celkovo bolo spod Laščíka vyvezených 690 ton odpadu, celá lokalita bola následne zavezená zeminou a povrch zatrávnený.



"Problém nelegálnych skládok sa netýka len ulice Pod Laščíkom, trápi nás aj stav Za jarkom. Aj z tohto dôvodu sme popri realizácii spomenutého projektu vyčlenili v mestskom rozpočte vlastné prostriedky a v rámci sanácie vyviezli spoza tamojších obydlí ďalších takmer 200 ton odpadu," doplnil primátor s tým, že skládka Za jarkom je omnoho objemnejšia a samospráva v súčasnosti nemá dostatok prostriedkov na jej kompletné vypratanie.



Celková výška oprávnených nákladov projektu predstavovala 55 004,76 eura, z čoho 95 percent tvoril nenávratný finančný príspevok. Projekt bol financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Mesto má ambíciu zabrániť ďalšiemu tvoreniu nelegálnych skládok.



Okrem osvetovej činnosti chystajú ďalšie projekty. Vo februári požiadali ministerstvo vnútra o dotáciu zameranú na vybudovanie stojísk na veľkokapacitné kontajnery v lokalitách obývaných marginalizovanou rómskou komunitou. V prípade schválenia by mali tamojší obyvatelia k dispozícii dostatočný priestor na zber odpadu, vďaka čomu by sa v budúcnosti zabránilo jeho nelegálnemu ukladaniu v okolí ich obydlí.