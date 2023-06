V Tatranskom národnom parku sa končí sezónna uzávera

Tatranská Lomnica 14. júna (TASR) - Po sedem a polmesačnej prestávke sa v Tatranskom národnom parku (TANAP) končí sezónna uzávera. Návštevníci tak budú môcť od štvrtka (15. 6.) opäť využívať všetky značené turistické trasy, vrátane prechodov cez vysokohorské sedlá a chodníkov, ktoré vedú na turisticky sprístupnené štíty. Keďže na nový návštevný poriadok Tatry stále čakajú, tohtoročná letná sezóna bude v réžii aktuálne platných pravidiel. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Správy TANAP.



"Dúfali sme, že nový návštevný poriadok bude platiť už toto leto, avšak z ostatných rokovaní s Okresným úradom Prešov a Slovenským horolezeckým spolkom James ešte vyplynuli viaceré požiadavky na úpravu textovej aj grafickej časti. Akceptovateľné pripomienky do prerokovaného návrhu návštevného poriadku zapracovávame a obsah čiastočne aktualizujeme," vysvetľuje námestník riaditeľa Správy TANAP so sídlom v Tatranskej Lomnici Peter Spitzkopf.



Sezónna uzávera sa vo väčšine lokalít, v ktorých toto obmedzenie platí, v polovici júna končí, výnimkou je akurát červeno značený turistický chodník v úseku od ústia Juráňovej doliny do sedla Umrlá v Západných Tatrách, kde návštevníci musia počítať s uzáverou od 1. novembra do 30. apríla.



Od polovice júna tak budú mať turisti v TANAP opäť k dispozícii viac ako 600 kilometrov značených turistických trás, na niektorých úsekoch však musia rátať s určitými obmedzeniami. Aktuálne nepriechodná je Jamnícka dolina, kde turistický chodník zavalili popadané stromy.



"Dobrovoľníkom z Liptovskej Kokavy sa ho síce podarilo sčasti sprístupniť, avšak vzhľadom na to, že ešte stále nie je priechodný v celej svojej pôvodnej trase, rozhodli sme sa ho nateraz uzavrieť," upozorňuje Spitzkopf.



Taktiež návštevníci Doliny Zeleného plesa by mali podľa Petránovej myslieť na to, že na červeno a žlto značenom turistickom chodníku stále platí obmedzenie súvisiace s výmenou mosta ku Chate pri Zelenom plese. Jeho montáž je naplánovaná na budúci týždeň.



V uplynulých dňoch sa podarilo spriechodniť turistický chodník v Tichej doline, ktorý ešte koncom zimy zavalili lavíny. Dnes je na rade Kôprová dolina, kde lavína z Krížnej vylámala stromy povyše Kmeťovho vodopádu.



Pracovníci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru takisto zvyknú každoročne kompletne obnoviť aj jednu zo štyroch turistických značiek, tentokrát to bude modrá.