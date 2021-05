V uliciach Hriňovej nie je podľa prednostu veľa autovrakov

Hriňová 18. mája (TASR) – Na sídliskách v Hriňovej v Detvianskom okrese nie je veľa autovrakov, tvrdí to prednosta hriňovského mestského úradu Marián Ďurica.



Ako dodal, v prípade zistenia výskytu dlhodobo odstavených nepojazdných automobilov kontaktuje samospráva obvodné oddelenie polície v Hriňovej. Požiada ich, aby zistili majiteľa konkrétneho auta. V spolupráci s políciou potom majiteľa vozidla kontaktujú a žiadajú nápravu.



„V tomto smere sa nám darí, čoho výsledkom je skutočnosť, že hriňovské sídliská a ulice nie sú plné autovrakov,“ zdôraznil.



Vraky motorových vozidiel v Detve zisťuje mestská polícia počas svojich hliadok aj z oznámení občanov. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Milan Suja.



„Mestská polícia nevedie evidenciu majiteľov a prevádzkovateľov motorových vozidiel. Majiteľa zistí až dožiadaním na obvodnom oddelení polície v Detve. Hneď nato ho vyzve na odstránenie autovraku v 15-dňovej lehote,“ zhrnul.



Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta v prípade neodstránenia vrakov áut po doručení výzvy na odstránenie vraku je možné uložiť majiteľovi auta poplatok za záber verejného priestranstva. „V roku 2019 mestská polícia takýmto spôsobom riešila šesť a vlani desať autovrakov, ktoré boli z verejných komunikácií alebo zelených plôch majiteľmi následne odstránené,“ informoval.



Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška pripomenul, že odstraňovanie dlhodobo nepojazdných vozidiel sa začína prácou mestskej polície. Tá pozoruje vraky v teréne a snaží sa kontaktovať ich majiteľov. Podľa neho práve po upozorneniach mestskej polície viackrát nastane situácia, keď majiteľ odstráni svoj automobil sám. Ak sa tak neudeje, vec je ďalej postúpená na odbor výstavby, životného prostredia a dopravy zvolenského mestského úradu, ktorý robí kroky smerom k odtiahnutiu vozidla.



„Mestská polícia vždy asistuje aj pri odťahovaní. V uplynulých dňoch boli napríklad takýmto spôsobom odstránené dve vozidlá. Jedno z centra mesta a druhé z parkoviska pri zimnom štadióne. Niekoľko ďalších vozidiel je pritom stále v riešení,“ spomenul s tým, že vlani sa podarilo takýmto spôsobom odstrániť z ulíc mesta 36 nepojazdných automobilov.



„Znamená to tak uvoľnenie parkovacích miest, ako aj zvýšenie miery čistoty mesta, keďže vraky predstavujú nemalé riziko aj pre životné prostredie,“ ukončil Svatuška.