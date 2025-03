Vodárenská nádrž Málinec je naplnená na 93 percent zásobného objemu

Poltár 5. marca (TASR) - Vodárenská nádrž Málinec v Poltárskom okrese je v súčasnosti naplnená na 93 percent svojho zásobného objemu. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák s tým, že to však nie je žiadna mimoriadna situácia.



Dodal, že stále je to v rozmedzí medzi minimálnou a maximálnou hladinou. Podnik tak podľa neho postupuje v zmysle platného manipulačného poriadku. "Dodávky surovej vody na následné spracovanie vodárenskou spoločnosťou sú zabezpečené. Nádrž Málinec je len jedným zo zdrojov, ktoré zásobujú obyvateľov v regióne pitnou vodou," objasnil.



Ako ďalej uviedol, každá vodná stavba má svoj štátom daný manipulačný poriadok. "Reaguje na daždivé obdobia, ako aj na obdobia sucha, aby neboli ohrození obyvatelia pod vodnou stavbou, ich potreby a zároveň bol zachovaný život v riekach," vysvetlil. Spomenul, že výška hladiny v nádrži je ovplyvnená prítokom do nej. Odtok je daný zákonom v zmysle manipulačného poriadku.



Vodnú nádrž v Málinci stavali medzi rokmi 1989 až 1994. V zatopenom území úplne zanikla osada Hámor, ale aj okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Samotné dielo tvorí vlastná vodárenská nádrž na hornom toku Ipľa a úpravňa vody. Rieka Ipeľ má všetkých 12 prítokov v katastri Málinca z pravého brehu. Prítoky Chocholná či Smolná sú výdatné natoľko, že sú takmer rovnocenné rieke Ipeľ. Práve výdatnosť zdrojov bola rozhodujúca pri výbere stavby na zásobovanie pitnou vodou v Málinci. Celkový objem nádrže je 26.620.959 kubických metrov.