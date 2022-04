Vodohospodári ukončili čistenie sútoku riek Hron a Slatina vo Zvolene

Zvolen 21. apríla (TASR) – Vodohospodári ukončili čistenie sútoku riek Hron a Slatina vo zvolenskej časti Balkán od odpadu. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.



Pripomenul, že SVP odviezol po stredajšom (20. 4.) upratovaní z miesta na skládku ďalších 30 ton odpadu. „Spolu náš podnik z tejto lokality vyviezol 110 ton odpadu,“ spomenul. Doplnil, že SVP pri tejto akcii poskytol mechanizmy a pracovníkov. Tým sa podarilo z vodného toku vyzbierať a následne nechať zlikvidovať za dva dni (14. a 19. 4.) 78,94 tony odpadu.



Podľa hovorcu je to však riešenie dôsledkov, nie samotnej príčiny tvorby odpadu. „Kým sa ľahostajnosť ľudí a environmentálne povedomie medzi obyvateľmi nezmení, bude to večný boj a státisíce eur daňových poplatníkov ročne,“ podotkol. Uviedol tiež, že vodohospodárov stoja čistenie a likvidácia odpadu v priemere 300.000 až 400.000 eur každý rok.



„Za likvidáciu odpadu, ktorého pôvodca nie je známy, je zodpovedná príslušná samospráva, v katastri ktorej sa daný odpad nachádza,“ zdôraznil Bocák.



Akciou sa SVP spolu s občianskym združením Za živé rieky pripojili k iniciatíve Ministerstva životného prostredia SR. To prostredníctvom kampane Čisté Slovensko koordinuje a organizuje upratovanie na celom Slovensku s cieľom odstrániť voľne pohodený odpad v prírode.