< sekcia Regióny
VÝCHOD SR BOJUJE SO SUCHOM: Niektoré obce už dopĺňajú vodojemy
V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou.
Autor TASR
Košice 22. júna (TASR) - Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody, vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy už vplývajú na stav viacerých vodárenských zdrojov. Pre TASR to uviedli z Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS).
V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týkalo sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré, Mirkovce, Žehňa, Kružlová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec. V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári pristúpili k náhradnému zásobovaniu cisternami alebo k dopĺňaniu vodojemov. „Súčasne boli obyvatelia vyzvaní, aby vodu z verejného vodovodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely. Prijaté opatrenia majú preventívny a stabilizačný charakter s cieľom zachovať spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou,“ uviedli vodári.
Vo väčších mestách zatiaľ plošné obmedzenia zavedené neboli a zásobovanie pitnou vodou funguje štandardne. VVS však priebežne monitoruje stav všetkých vodárenských zdrojov aj vývoj hydrologickej situácie, aby mohla v prípade zhoršenia podmienok včas reagovať. Zvýšenú pozornosť venuje najmä menším lokálnym zdrojom, ktoré sú na nedostatok zrážok najcitlivejšie.
Dlhodobé riešenie podľa spoločnosti spočíva najmä v posilňovaní odolnosti vodárenskej infraštruktúry voči dôsledkom klimatickej zmeny a častejším obdobiam sucha. Za kľúčové považuje zabezpečenie spoľahlivých a kapacitne dostatočných vodárenských zdrojov, ako aj rozširovanie a prepájanie vodovodných sústav. Tie umožňujú presmerovať vodu z oblastí s dostatočnými zdrojmi do lokalít ohrozených jej nedostatkom.
Súčasťou riešení majú byť aj investície do modernizácie a obnovy vodárenskej infraštruktúry vrátane vodojemov, čerpacích staníc a distribučných sietí. „V tomto smere má naša spoločnosť vypracovaný plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorý určuje priority a postupnú obnovu najkritickejších častí infraštruktúry,“ dodali z VVS.
V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týkalo sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré, Mirkovce, Žehňa, Kružlová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec. V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári pristúpili k náhradnému zásobovaniu cisternami alebo k dopĺňaniu vodojemov. „Súčasne boli obyvatelia vyzvaní, aby vodu z verejného vodovodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely. Prijaté opatrenia majú preventívny a stabilizačný charakter s cieľom zachovať spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou,“ uviedli vodári.
Vo väčších mestách zatiaľ plošné obmedzenia zavedené neboli a zásobovanie pitnou vodou funguje štandardne. VVS však priebežne monitoruje stav všetkých vodárenských zdrojov aj vývoj hydrologickej situácie, aby mohla v prípade zhoršenia podmienok včas reagovať. Zvýšenú pozornosť venuje najmä menším lokálnym zdrojom, ktoré sú na nedostatok zrážok najcitlivejšie.
Dlhodobé riešenie podľa spoločnosti spočíva najmä v posilňovaní odolnosti vodárenskej infraštruktúry voči dôsledkom klimatickej zmeny a častejším obdobiam sucha. Za kľúčové považuje zabezpečenie spoľahlivých a kapacitne dostatočných vodárenských zdrojov, ako aj rozširovanie a prepájanie vodovodných sústav. Tie umožňujú presmerovať vodu z oblastí s dostatočnými zdrojmi do lokalít ohrozených jej nedostatkom.
Súčasťou riešení majú byť aj investície do modernizácie a obnovy vodárenskej infraštruktúry vrátane vodojemov, čerpacích staníc a distribučných sietí. „V tomto smere má naša spoločnosť vypracovaný plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorý určuje priority a postupnú obnovu najkritickejších častí infraštruktúry,“ dodali z VVS.