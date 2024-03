WWF a Bratislava sa dohodli na zlepšení podmienok pre opeľovače

Bratislava 21. marca (TASR) - Svetový fond na ochranu prírody (WWF) a hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli na zlepšení podmienok pre opeľovače, ako sú včely, chrobáky, pestrice či motýle. V piatok (22. 3.) budú v rámci Hodiny Zeme sadiť v mestskej časti Karlova Ves v lokalite Nad lúčkami ovocné stromy a kry. Vznikne tam aj kvetnatá zóna. TASR o tom informovali Michaela Domanová z WWF Slovensko aj hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Početnosť i rozmanitosť hmyzu klesá. No aj vďaka mozaikovitému charakteru prostredia majú práve mestá veľký potenciál na podporu biodiverzity. Rozmanitosť opeľovačov je nesmierne potrebná a preto aj v Bratislave pomáhame vytvárať vhodné prostredie pre tento hmyz," uviedol viceprimátor Bratislavy pre životné prostredie a adaptáciu na klimatickú zmenu Jakub Mrva. Hlavné mesto podľa neho podobné spolupráce víta.



Organizácia zároveň pripomína, že v sobotu (23. 3.) sa môže k Hodine Zeme pripojiť každý. Počas dňa môže jednu hodinu investovať do akejkoľvek činnosti prospešnej pre planétu. Môže si ísť zabehať, ísť na výlet do prírody, vyčistiť svoje okolie, zobrať si na sobotný nákup plátenné tašky či pretriediť šatník a posunúť zachované oblečenie ďalej, priblížil WWF.



K Hodine Zeme sa každý rok pridávajú aj mestá a obce, ktoré symbolicky vypínajú osvetlenie na kultúrnych pamiatkach, štadiónoch či ďalších budovách.