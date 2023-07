Z územia TANAP-u tento rok odstránili dve tony invázneho pohánkovca

Vysoké Tatry 27. júla (TASR) - Z územia Tatranského národného parku (TANAP) sa tento rok podarilo aj vďaka dobrovoľníkom odstrániť dve tony invázneho pohánkovca japonského. Informovala o tom Správa TANAP-u s tým, že rastlinu likvidovali počas dvoch dní v 20 lokalitách.



Botanička Správy TANAP-u Katarína Žlkovanová ocenila prístup dobrovoľníkov. "Neváhajú si vyhrnúť rukávy a zašpiniť sa pri vynášaní biomasy a jej nakladaní. Hoci nám prácu znepríjemňoval dážď, z chráneného územia sme odstránili celkovo 2060 kilogramov tejto inváznej rastliny, ktorá bola následne odvezená a zlikvidovaná v kompostárni," zhodnotila Žlkovanová.



Pohánkovec japonský bol do Európy dovezený ako medonosná a okrasná rastlina, no začal sa invazívne rozširovať na opustených, nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest a železníc. Ochranári upozorňujú, že často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Šíri sa predovšetkým vegetatívne - podzemkami, ktoré v niekoľkých vrstvách pod sebou prerastajú pôdu, rozkonárujú sa a vyrastajú z nich nové byle.



"Je to statná rastlina, vysoká aj viac ako dva metre. Podobne ako ostatné invázne nepôvodné druhy rastlín, aj pohánkovec má potenciál sa rýchlo rozširovať, charakterizuje ho vysoká konkurenčná schopnosť, vitalita a odolnosť voči stresu," uzavrela Správa TANAP-u.