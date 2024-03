Zábrany pre odchyt žiab sú aj vo viacerých lokalitách Oravy a Liptova

Bobrovník 21. marca (TASR) - Zábrany na odchytávanie žiab pribudli v ostatných dňoch pri ceste v liptovskej obci Bobrovník, v Bobrovci aj Zverovke na Orave. Umiestnili ich tam pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP). Informovali o tom na sociálnej sieti.



"Obojživelníky počas jarného ťahu na liahniská často ohrozuje premávka na cestách, ktoré pretínajú migračné trasy týchto živočíchov," vysvetlili zo Správy TANAP-u s tým, že frekventované úseky zabezpečujú zábranami na odchytávanie žiab.



Jarné obdobie pre žaby znamená čas hľadania si partnerov a liahnísk, kde nakladú vajíčka. Mnoho jedincov hynie pod kolesami áut. Správa TANAP-u sa preto snaží eliminovať straty na počtoch živočíchov. Jej pracovníci každoročne inštalujú fólie, ktoré bránia žabám dostať sa na frekventované cesty. Odchytené obojživelníky potom prenesú k vodným plochám.



Od začiatku tohto týždňa strážcovia Správy TANAP-u zabezpečili cestu v rámci liptovskej obce Bobrovník v časti Hliník a v Bobrovci oproti malej vodnej nádrži na Jaloveckom potoku. V strede týždňa pribudli tzv. odchytávacie fólie na Zverovke na Orave. Ešte v prvej dekáde marca pracovník Správy TANAP-u zabezpečil aj akvapark v Oraviciach v spolupráci so zamestnancom prevádzky. "Jemné zmysly tam totiž skokany hnedé navigujú do termálnych bazénov. Zhruba 300 metrov dlhá fólia by mala žaby ochrániť pred istou smrťou v horúcich vodách," informovali z národného parku.