Záhradní a krajinní architekti udelia ceny najlepším súťažným dielam

Nitra 6. septembra (TASR) – Desiatky architektov, ale i investorov a zástupcov samospráv sa stretnú v Nitre na vyhodnotení súťaže Záhrada, park a detail roka 2020. Do šiesteho ročníka podujatia bolo prihlásených celkovo 19 diel v kategóriách záhrada, park a detail roka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 7. septembra popoludní v nitrianskej Synagóge.



Súťaž vyhlasuje Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT) a každý rok sa do nej prihlasujú diela z celého Slovenska. Okrem verejných priestranstiev sú medzi nimi aj súkromné záhrady. „Do súťaže vo všetkých troch kategóriách môžu dielo prihlásiť autori projektov zrealizovaných diel, firmy, ktoré ho zrealizovali, alebo investori, teda vlastníci diela, či už sú to mestá a obce alebo súkromné osoby,“ uviedol predseda SZKT Zoltán Balko.



Ako pripomenul, kritériami pri hodnotení prihlásených prác sú najmä komplexnosť návrhu a realizácie, ale aj rešpektovanie širších vzťahov v území, pôvodnosť a originalita návrhu. „Dôležitá je tiež kvalita zrealizovaných prác a materiálov, dodržanie odborných postupov a technológií a udržateľnosť diela. Hodnotí sa, samozrejme, aj účelnosť a využiteľnosť pre vlastníka a užívateľov a rovnako aj efektivita údržby, využitie technológií a materiálov šetrných k životnému prostrediu i vplyv diela na kvalitu životného prostredia,“ vysvetlil Balko.



Samotná súťaž podľa jeho slov slúži predovšetkým na propagáciu kvalitnej práce záhradných a krajinných architektov, realizačných firiem a dodávateľov. „V neposlednom rade chceme vyzdvihnúť aj 'osvietených' investorov,“ doplnil. V roku 2020 sa do súťaže prihlásilo sedem záhrad, šesť parkov a šesť architektonických a výtvarných detailov. „Som rád, že súťaž získava čoraz väčšiu pozornosť. Dokazuje to aj bohatá tohtoročná účasť, ktorú potvrdilo už približne 60 projektantov, autorov diel, realizátorov, investorov i množstvo zástupcov miest a obcí, s ktorými budeme môcť diskutovať o tom, ako spraviť naše záhrady, parky a ďalšie verejné priestranstvá krajšími a v neposlednom rade aj funkčnejšími,“ dodal Balko.