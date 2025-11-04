< sekcia Regióny
Zámer Veterného parku Stupava predložili na hodnotenie EIA
Zámer ráta s využitím trojlistových turbín s priemerom listov rotora 164 metrov (m) a celkovou výškou maximálne 230 m.
Autor TASR
Bratislava/Stupava 4. novembra (TASR) - V lokalite medzi Stupavou a obcou Zohor plánujú Veterný park Stupava. Investičný zámer, ktorý ráta s 11 veternými turbínami, predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Účelom navrhovanej činnosti je výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo veterných elektrárňach a jej dodávka do elektrizačnej sústavy SR,“ uvádza predkladateľ v návrhu. Lokalitou pre navrhovanú činnosť sú plochy mimo zastavaných častí Stupavy a Zohora. „Dominantne na poľnohospodárskych pozemkoch, ktoré sú charakteristické druhovo chudobnými agrocenózami. V rámci prípravy a plánovania veterného parku boli, respektíve budú uzavreté dohody o kompenzáciách a benefitoch,“ uviedli v opise navrhovanej činnosti.
Zámer ráta s využitím trojlistových turbín s priemerom listov rotora 164 metrov (m) a celkovou výškou maximálne 230 m. Výstavba je plánovaná na rok 2029 s uvedením do prevádzky o rok neskôr.
O zámere už v predchádzajúcich mesiacoch informovalo mesto Stupava, ktoré zriadilo aj tzv. Veternú poštu, v ktorej mohli obyvatelia mesta položiť otázku týkajúcu sa zámeru veterného parku. Odpovede na jednotlivé otázky možno nájsť na webe Stupavy.
Samospráva pripomína, že lokalita pre veterný park sa nachádza za diaľnicou D2 v susedstve skládky odpadov Zohor a železničnej trate. „Najbližšie veterné elektrárne by boli od rodinných domov v Stupave vzdialené minimálne 2,5 kilometra,“ upozornilo mesto. Pripomenulo, že poslanci Stupavy schválili ako súčasť zámeru výstavby ponuku investora, na základe ktorej by po spustení prevádzky malo mesto každoročne získavať 23.030 eur za každú veternú turbínu. „Rozhodnutie mesta Stupava o výstavbe veterného parku bude závisieť nielen od finálne dohodnutých podmienok s investorom, ale najmä od názoru obyvateľov nášho mesta,“ zdôraznila samospráva.
Poukázala tiež na to, že konečné slovo bude mať v rámci procesu EIA Ministerstvo životného prostredia SR. Zároveň sa investor musí dohodnúť s mestom na zmene územného plánu pre danú lokalitu a projekt musí prejsť územným a stavebným konaním.
