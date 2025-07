MEDVEĎ V BUDČI: Prípadom sa zaoberá zásahový tím

Zvolen 29. júla (TASR) - Zásahový tím pre medveďa hnedého na strednom Slovensku sa zaoberá hlásením o výskyte medveďa v obci Budča vo Zvolenskom okrese. Podľa oznámenia bol medveď v blízkosti osoby. TASR o tom v utorok informoval odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR.



Dodal, že hlásenie prijal zásahový tím v pondelok (28. 7.) po 21.00 h a presunul sa na miesto udalosti. „Nepodarilo sa však získať bližšie informácie, v čase príchodu tímu na miesto sa tam už osoba nenachádzala,“ objasňuje.



Obec Budča na sociálnej sieti uvádza, že v pondelok (28. 7.) večer bolo stretnutie medveďa hnedého s človekom, bolo to však bez ublíženia na zdraví osoby. Podľa svedka to bola žena s tmavými vlasmi. Zatiaľ sa však nepodarilo osobu identifikovať. Ľudí zároveň prosia o spoluprácu a udalosť riešia so zásahovým tímom a poľovníckym združením.







Na svojej oficiálnej webstránke samospráva upozorňuje obyvateľov na bezpečnosť a zvýšenú opatrnosť pri pohybe v obci a v jej okolí. Poznamenáva, že šelmu spozorovali v lokalite Malé Sietno, Sietenec. „V prípade stretu občana s medveďom hnedým je potrebné volať tiesňovú linku 112,“ reaguje.



Ochrana prírody ďalej konštatuje, že v dotknutej lokalite rozmiestňujú informačné tabule, ktoré upozorňujú na pohyb medveďa, ako aj fotopasce na monitorovanie pohybu. „Oblasť bude naďalej monitorovaná,“ pripomína.