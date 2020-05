Enviro: Zelené bicykle si môžu Prievidžania požičať aj tento rok

Prievidza 5. mája (TASR) - Služba zdieľaných bicyklov na krátke trasy Zelený bicykel bude v Prievidzi k dispozícii aj tento rok. Prevádzkovateľ službu zabezpečí na obdobie od 1. mája do 27. septembra. Mesto Prievidza o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



Za všetky dni prevádzky zaplatí mesto spolu najviac 15.000 eur. "Napriek očakávaným výpadkom príjmov sme sa rozhodli podporiť zdieľané bicykle tak, ako to bolo naplánované v schválenom rozpočte mesta. Uvedomujeme si prínos tohto projektu, zvlášť v tejto mimoriadnej situácii, keď sa bicykel stal ideálnym dopravným prostriedkom," vysvetlila primátorka mesta Katarína Macháčková.



Doplnila, že spolu s prevádzkovateľom plánujú pokračovať v osvetových aktivitách, ktorými budú ďalej propagovať alternatívne formy mobility a cyklistiku v meste.



Pre bezpečnosť cyklistov prevádzkovateľ v období pandémie odporúča pri jazdách po celý čas používať ochranu tváre. Pokiaľ je to možné, odporúča tiež pri jazde používať rukavice alebo iné ochranné pomôcky a po každom použití bicykla dôkladne umytie alebo vydezinfikovanie rúk. Pripomína tiež všeobecné odporúčania – nedotýkať sa zbytočne rukami tváre, očí alebo rúška a udržiavať si odstup aspoň dva metre od iných osôb. Prevádzkovateľ bude dbať o zvýšenú hygienu a riadidlá bicyklov bude pravidelne dezinfikovať.



Podľa ďalších zverejnených informácií počet používateľov služby zdieľaných bicyklov v roku 2019 narástol na 4398, v sezóne 2018 to bolo 2649 používateľov. "Rástol aj počet výpožičiek, ktorých bolo v letných mesiacoch aj viac ako 3500 mesačne," uvádza samospráva na stránke s tým, že rastúci trend záujmu o službu očakáva aj v novej sezóne 2020.