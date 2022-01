Žilinčania vlani vyzbierali takmer 520 ton kuchynského bioodpadu

Žilina 27. januára (TASR) – Žilinčania vyzbierali v minulom roku 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka doteraz vhadzovali vytriedený kuchynský bioodpad do 100 špeciálnych kontajnerov.



Doplnil, že v najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad. "Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na zmesový odpad, teda v primeranej vzdialenosti od bytových domov. Samospráva zároveň upozorňuje, že dôjde k presunom tzv. zvonov – kontajnerov na biologický odpad. No všetky stojiská budú postupne vybavené novými nádobami," uviedol Miškovčík.



Pripomenul, že mesto zabezpečilo pre každú domácnosť v paneláku a bytových domoch štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. "Žilinčania z bytových domov v ňom našli tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu. Obyvatelia rodinných domov majú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta (VZN) povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad v kompostéroch na svojom pozemku," dodal.



Pre splnenie tejto povinnosti mesto zabezpečilo kompostéry a domácnosť v rodinnom dome má nárok na jeho bezplatné prevzatie. "Obyvatelia, ktorí si ho ešte neprevzali, neplnia povinnosti vyplývajúce z VZN a môže im byť uložená sankcia. Z tohto dôvodu je potrebné si prevziať kompostér na Mestskom úrade v Žiline každý pondelok až stredu od 8.00 do 12.00 h," uzavrel Miškovčík.