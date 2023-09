Zmena klímy ma negatívny vplyv i na hrad Modrý Kameň, tvrdí riaditeľka

Modrý Kameň 11. septembra (TASR) - Zmena klímy má negatívny vplyv i na národné kultúrne pamiatky, týka sa to aj hradu Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. TASR to potvrdila riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.



Uviedla, že na murivách hradu evidujú zjavné negatívne známky degradácie vplyvom klimatických podmienok. "A to najviac na zrúcanine horného hradu, kde zachraňujeme torzálnu architektúru pred rozpadom a zrútením," objasnila. Globálne otepľovanie má podľa jej slov vplyv na klimatické podmienky v depozitároch múzea. Spresnila, že tam tak museli zvýšiť počet odvlhčovacích zariadení. "Zabrániť majú vzniku plesní, keďže múzeum nedisponuje klimatizovaným depozitárnym priestorom," vysvetlila.



Záchranné práce na obnove zrúcaniny goticko-renesančného hradu Modrý Kameň sa začali v roku 2013. Objekt dlhodobo chátral, postupne však múry zachraňujú a o pár rokov ho plánujú sprístupniť verejnosti. "Je to časť, na ktorú čakáme, keď do nej budeme môcť pustiť návštevníkov. Bude to rozšírenie ponuky súčasného areálu múzea," objasnila s tým, že k tejto zrúcanine v 18. storočí pristavili súčasný barokový kaštieľ.



Na jar tohto roka ukončili obnovu severného krídla barokového kaštieľa hradu Modrý Kameň. Rekonštrukcia tak sprístupnila návštevníkom aj doposiaľ málo využívané priestory kaštieľa. Projekt nadväzoval na obnovu východného krídla barokového kaštieľa v roku 2017.