Deti v Banskobystrickom kraji sa učia programovať v súlade s prírodou

Banská Bystrica 14. februára (TASR) - Tri základné školy (ZŠ) z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) - ZŠ Staré Hory, banskobystrická ZŠ Spojová a škola Alma na Jilemnického ulici vo Zvolene - sú zapojené do projektu Kam s elektroodpadom - Micro:bity, ktorý učí deti programovať v súlade s prírodou. Realizuje ho mimovládne Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica.



"Micro:bit je programovateľný minipočítač a je praktickou pomôckou na učenie základov programovania pre školy, rozvíja IT zručnosti žiakov. Jeho používaním sa však produkuje elektroodpad, ktorý je celosvetovo rastúcim problémom. Výučba v súvislostiach o výrobe a používaní elektroniky a jej uhlíkovej stopy je zatiaľ u nás nedostatočná. Naším cieľom je to zmeniť. Projektom chceme priblížiť tému elektroodpadu mládeži, a to formou, ktorá je pre ňu zaujímavá," vysvetlila manažérka projektu Bára Halíková.



Školáci a pedagógovia už majú za sebou prvý vzdelávací workshop, cez aktivity spoznali výrobný cyklus elektrospotrebičov, odpadovú pyramídu a pátrali po krajinách ich výroby. Dozvedeli sa tiež, že tento druh odpadu je nielenže toxický, ale získavanie mnohých súčiastok do elektrických zariadení a spotrebičov je často sprevádzané neetickým správaním, devastovaním krajiny a ničením ľudských životov vrátane detských.



"Nechceme moralizovať, naopak, využívame na edukáciu aj kanály, ktoré sú súčasnej mládeži blízke. S deťmi budeme nakrúcať videá, pracovať so sociálnymi sieťami a šíriť povedomie o elektroodpade, jeho toxicite a hlavne o tom, ako s ním narábať," doplnila Lesanka Blažencová z CEEV Živica.



V rámci projektu vyškolia 24 učiteľov a žiakov v téme elektroodpadu a zároveň ich naučia, ako nakrúcať videá.



"Spolupracujeme s Dankou Moderdovskou, popularizátorkou zero waste - život bez odpadu, ktorá nakrúti videá priamo na školách počas kurzu a bude ich zdieľať na svojom TikToku, ktorý má vyše 40.000 sledovateľov. Následne žiaci pilotných škôl urobia svoje vlastné, ktorými chcú postupne vzdelávať spolužiakov," dodala Halíková.