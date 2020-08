Envirofond verí, že zmluvy k dotáciám uzatvorí v najbližších dňoch

Bratislava/Svidník 14. augusta (TASR) – Podpisovanie zmlúv so samosprávami o poskytnutí podpory formou dotácie očakáva Environmentálny fond v najbližších dňoch. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Envirofondu Michaela Kroková v reakcii na obavy samospráv, že nebudú môcť splniť zákonnú povinnosť týkajúcu sa povinného separovania bioodpadu, keďže aj napriek úspešnosti ich projektov finančnou podporou dosiaľ nedisponujú.



"Vzhľadom na to, že Environmentálny fond v uplynulých dňoch zmenil štatutárneho zástupcu a musel požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o súhlas na podpisovanie zmlúv o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, sa samotné uzatvorenie zmlúv s úspešnými žiadateľmi pozdržalo," vysvetlila Kroková s tým, že podmienky poskytovania finančných prostriedkov budú špecifikované v zmluvách. Samotný termín poskytnutia dotácie má byť naviazaný na ich splnenie. Doplnila, že termín realizácie projektov je závislý od konkrétnych činností, pričom oprávneným obdobím je celý rok 2020, v prípade znižovania energetickej náročnosti verejných budov je možné projekty uskutočniť do 30. novembra 2020.



Otázkou, či samosprávy budú schopné zrealizovať schválené projekty do konca roka, respektíve konca novembra, sa vo štvrtok (13. 8.) vo Svidníku zaoberali účastníci snemu Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou. Okrem plánovaných zateplení verejných budov je podľa nich pálčivejšou otázka financovania projektov súvisiacich s povinnosťou samospráv zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad, ktorá im bude zo zákona vyplývať od začiatku roka 2021. "Je reálne ohrozenie toho, že samosprávny boli úspešné, ale nedostanú peniaze alebo ich dostanú na poslednú chvíľu. Nedokážu urobiť nové kompostovisko alebo preinvestovať peniaze na veci, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu," povedal v tejto súvislosti ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.