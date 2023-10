Enviroinšpekcia vykoná kontrolu v rafinérii Slovnaft

Bratislava 20. októbra (TASR) - V najbližšom období vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) kontrolu v bratislavskej rafinérii Slovnaft. Ďalší postup bude závisieť od jej výsledkov. Pre TASR to uviedol hovorca SIŽP Dávid Vido v súvislosti so štvrtkovým (19. 10.) spaľovaním na poľných horákoch a stúpajúcim čiernym dymom z prevádzky.



Inšpekcia bola podľa Vida o mimoriadnej situácii v dôsledku výpadku elektriny v rafinérii informovaná. "Ide o havarijnú situáciu. Podobný prípad SIŽP v dlhodobej evidencii nemá," podotkol.



SIŽP vo štvrtok prijala od Bratislavčanov viaceré podnety v súvislosti so situáciou v rafinérii. "V tomto prípade platia prísne bezpečnostné predpisy, ktoré prevádzka musí zaistiť v súvislosti so zabezpečením zdravia a ochrany zamestnancov, obyvateľstva, ako aj majetku," povedal Vido.



Priblížil, že emisné limity sa na výduchoch prevádzky monitorujú iba počas ustálenej prevádzky. Pre spaľovanie na poľných horákoch platná legislatíva emisné limity neurčuje. Meraniami na monitorovacích staniciach nedošlo podľa spoločnosti k prekročeniu limitných hodnôt znečisťujúcich látok v ovzduší.



Bratislavská rafinéria Slovnaft musela vo štvrtok pre výpadok elektriny odstaviť viacero výrobných jednotiek. Sprevádzalo to spaľovanie na všetkých poľných horákoch, zvýšená hladina hluku i možný zápach. Spoločnosť deklaruje, že všetky procesy boli riadené a bezpečné. Západoslovenská distribučná pre TASR uviedla, že nezaznamenala žiadne výpadky elektrickej energie pre rafinériu.



Spaľovanie, hluk či zápach z rafinérie môže verejnosť zaznamenať ešte aj v najbližších dňoch. Súvisí to s postupným nábehom výrobných jednotiek, ktorý môže trvať rádovo niekoľko dní.