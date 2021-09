Na zhromaždení proti reforme národných parkov sa zišlo cez tisíc ľudí

Banská Bystrica 10. septembra (TASR) – Na celoslovenskom zhromaždení v Banskej Bystrici na podporu vidieka a jeho obyvateľstva, ktorí sú proti reforme národných parkov a chránených území, sa vo štvrtok zišlo cez tisíc účastníkov. Rečníci zdôraznili, že pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny bude mať negatívne dosahy.



„Nechceme, aby sa stal vidiek rezerváciou, aby bol tradičný spôsob života paralyzovaný nezmyselnými obmedzeniami a zákazmi zo strany ochrany prírody,“ tvrdia organizátori protestu Slovenská lesnícka komora, Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Rada združení neštátnych lesov, Slovenská poľovnícka komora, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský zväz včelárov, miestne organizácie rybárskeho zväzu, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora či Vidiecka platforma.



„Nedáme si vnútiť spôsob života od aktivistov mimovládnych organizácií. My si našu prírodu vieme chrániť lepšie než aktivisti poberajúci za nezmyselné projekty ochrany prírody bohaté odmeny. Lesy tu bez nich boli zelenšie, medvede a vlky sme nevystrieľali ako na demokratickom západe a o našej vode by sme mali rozhodovať tiež sami. Zdravé potraviny by sme mali dopestovať na našich poliach," poznamenal šéf Slovenskej lesníckej komory Milan Dolňan.



Pripomenul, že Slovensko je prevažne vidieckou krajinou a žije v nej vyše 2,5 milióna ľudí, pre ktorých je jedným z hlavných zdrojov príjmov obhospodarovanie lesných a poľnohospodárskych nehnuteľností. „Návrh poslaneckej novely zákona o ochrane prírody a krajiny bez serióznej analýzy a diskusie odbornej verejnosti je nešťastným riešením,“ zdôraznil Dolňan.



Minister životného prostredia Ján Budaj reagoval na zhromaždenie už cez týždeň. „Je to znôška klamstiev, ľudí zavádzajú. Verím, že mnohí nakoniec prídu demonštrovať v domnienke, že naozaj bojujú za to, aby smeli ísť do lesa, alebo aby smeli ďalej žiť na vidieku tak, ako žili. Táto premena sa naozaj netýka majiteľov neštátnych lesov a pokusy spolitizovať ju sú nešťastné,“ konštatoval Budaj.