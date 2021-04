Enviroorganizácie žiadajú zastaviť zámer výstavby terminálu pre LNG

Bratislava 30. apríla (TASR) - Environmentálne organizácie Greenpeace Slovensko a Priatelia Zeme - CEPA spolu s ďalšími občianskymi iniciatívami žiadajú zastaviť zámer výstavby terminálu pre LNG (skvapalnený zemný plyn) v bratislavskom verejnom prístave. Ministerstvu životného prostredia preto odovzdali svoje námietky a vyjadrili nesúhlas s ďalším rozširovaním fosílnej infraštruktúry.



Organizácie tvrdia, že akékoľvek ďalšie rozširovanie fosílnej infraštruktúry sťažuje rozvoj a spomaľuje implementáciu bezuhlíkových alternatív a znemožňuje dosiahnutie klimatických cieľov.



"Zásadne nesúhlasíme s vybudovaním LNG terminálu v bratislavskom prístave, keďže realizáciou tohto projektu uzamkneme fosílne palivá do našej ekonomiky na ďalšie desiatky rokov. Nachádzame sa v stave klimatickej krízy a ďalšie rozširovanie akejkoľvek fosílnej infraštruktúry si jednoducho nemôžeme dovoliť," povedal koordinátor z Greenpeace Slovensko Pavol Fábry. Terminál s plánovaným dokončením v roku 2026 a predpokladanou prevádzkou 40 rokov, teda 16 rokov po plánovanom dosiahnutí uhlíkovej neutrality, je podľa neho v priamom rozpore s klimatickými cieľmi.



Zámer výstavby terminálu predložila spoločnosť Verejné prístavy na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Pokryť má zvyšujúci sa dopyt po skvapalnenom zemnom plyne. Jeho skladovacia kapacita má slúžiť aj na zabezpečenie bezpečnosti dodávok paliva LNG, keďže súčasné zdroje sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od Bratislavy. Výstavbou terminálu sa majú podľa investora tiež znižovať emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v riečnej doprave na vodnom toku Dunaja, a to prostredníctvom sprístupnenia alternatívneho paliva LNG riečnym plavidlám v prístave Bratislava.



Terminál má byť umiestnený na hlavnom toku Dunaja na polostrove prístavného bazénu Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhaduje investor na približne 40 miliónov eur bez DPH.