Enviropolicajti obvinili Bratislavčana, svojho psa zabil kladivom

Bratislava 30. januára (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície obvinil Bratislavčana G. V. zo spáchania úmyselného trestného činu týrania zvierat. Muž mal v októbri minulého roka tesárskym kladivom opakovane udrieť do hlavy svoju osemročnú fenu plemena maďarský stavač hnedej srsti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Muž svojmu psovi tak spôsobil dve rany na hlave a znemožnil mu pohyb. "V dôsledku čoho bol pes paralyzovaný bolesťou, avšak na následky spôsobeného zranenia bezprostredne neuhynul," priblížila Bárdyová a doplnila, že pes bol neskôr nájdený uhynutý v poli.



"Obvinený mal psa usmrtiť bez primeraného dôvodu, čím svojím konaním porušil zákaz týrania zvierat podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, a teda úmyselne utýral psa úderom tesárskeho kladiva do hlavy a kopaním do neho," vyhlásila hovorkyňa.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním. "V prípade, že osoba týra zviera, hoci bola za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutá alebo za taký čin bola v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdená, alebo týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo utýra zviera - takéto konanie je považované za trestný čin a môže byť potrestaná odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky," upozornila Bárdyová.



Doplnila, že odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha vyššie uvedený čin na viacerých zvieratách. "Alebo verejne, alebo na mieste prístupnom verejnosti, alebo na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo závažnejším spôsobom konania," spresnila hovorkyňa.