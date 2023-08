Enviropolícia navrhla obžalobu v kvôli nelegálnej likvidácii odpadu

Bratislava 27. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície navrhol prokurátorovi podanie obžaloby na 48-ročného muža z Bratislavy pre pokračovací zločin neoprávneného nakladania s odpadmi v rozsahu viac ako 8,9 milióna eur s DPH. V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.



Obvinený podľa polície od januára do septembra 2020 vykonával protiprávne recykláciu uloženého odpadu v katastrálnom území Farná (obec Ivanka pri Dunaji) na protiprávnom úložisku známom ako "čierna skládka odpadu Farná".



"Prostredníctvom spoločnosti, ktorej je konateľom, prevádzkoval jej mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Takýmto konaním tak protiprávne zhodnotil 300.000 ton odpadu, ako zemina a kamenivo, betón a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií," priblížila Hrabovská.



Od februára do mája 2020 obvinený podľa polície vykonával protiprávne recykláciu uloženého odpadu aj na pozemkoch v katastrálnom území Vajnory v Bratislave. Tam mal protiprávnym konaním zhodnotiť 88.000 ton odpadu.



"Obvinená fyzická osoba P. S. a obvinená právnická osoba svojím konaním úmyselne nakladali s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi," uviedla Hrabovská s tým, že takéto konanie zvýšilo riziko ohrozenia životného prostredia, minimálne ovzdušia.