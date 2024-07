Dvoch ľudí obvinili z nelegálneho uloženia nebezpečného odpadu

Košice 3. júla (TASR) - Z nelegálneho uloženia nebezpečného odpadu v Slanci v okrese Košice-okolie obvinila enviropolícia dve osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že išlo o viac ako 351 ton odpadu.



Obvineniu čelia 48-ročný muž z Košíc a 42-ročná žena z okresu Michalovce, a to za trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi spáchaného formou spolupáchateľstva.



Ako konatelia dvoch spoločností najneskôr do marca 2021 uložili v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Slanci 537 kusov textilných veľkokapacitných vakov obsahujúcich nebezpečný odpad. "Tieto vaky obsahovali viac ako 351 ton tuhých odpadov z čistenia plynu, obsahujúcich nebezpečné látky. Obvinení nakladali s odpadom v rozpore so zákonom o odpadoch v celkovom rozsahu takmer 114.000 eur," spresnil Hájek.



Muž je zároveň obvinený z prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi, keďže zabezpečil jeho prepravu a dal ho zlikvidovať v spoločnosti v Bratislave, pričom zatajil jeho nebezpečnosť a deklaroval ho ako ostatný odpad.



"Podľa Trestného zákona môže byť každý, kto aj z nedbanlivosti nakladá s odpadmi v značnom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestaný odňatím slobody až na päť rokov," pripomína polícia.



Občanov upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže môže dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti, ako aj osobných záujmov osôb, ktorým sa odpad ocitne na pozemku.