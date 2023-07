Muž uložil na čiernu skládku neďaleko Kežmarku viac ako 900 ton odpadu

Prešov 11. júla (TASR) - Enviropolícia obvinila 63-ročného muža J. B. z obce Ľubica v okrese Kežmarok, ktorý vytvoril čiernu skládku so stovkami ton odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová s tým, že obvinený je za prečin neoprávneného nakladania s odpadmi.



"Podľa zistení enviropolicajtov mal do konca júla 2022 v obci Ľubica uložiť a ponechať, na inom mieste ako na mieste na to určenom, v rozpore s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva, viac ako 900 ton odpadu," uviedla.



Náklady na odstránenie kameniva a zmesi betónu, tehál, škridiel, keramiky a zeminy z miesta protiprávneho uloženia a zneškodnenie nepovolene uložených odpadov boli podľa nej vyčíslené na sumu viac ako 25.000 eur.



Polícia zároveň upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, keďže takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku.