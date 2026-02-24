< sekcia Regióny
Enviropolícia obvinila muža z nelegálneho dovozu katalyzátorov
Autor TASR
Malý Kamenec 24. februára (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 25-ročného občana Maďarskej republiky pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. V minulom roku mal bez potrebných povolení nezákonne doviezť na Slovensko 59 kusov použitých katalyzátorov z rôznych motorových vozidiel. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, odpad plánoval odpredať v zberni druhotných surovín.
Muž prekročil štátnu hranicu z obce Pácin v Maďarsku do obce Malý Kamenec v okrese Trebišov. Po prekročení hranice vozidlo zastavili a skontrolovali policajti. V kufri osobného auta prevážal aj vyňaté vnútorné časti a prachy z katalyzátorov s hmotnosťou viac ako 55 kilogramov. Pri kontrole zistili, že prevážaný odpad nebol sprevádzaný potrebnými dokladmi.
„Obvinený vykonal nezákonnú cezhraničnú prepravu odpadu a súčasne konal v rozpore so zákonom o odpadoch v rozsahu takmer 10.000 eur,“ uviedla hovorkyňa s tým, že v prípade preukázania viny páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Polícia zároveň upozornila, že nezákonné cezhraničné prepravy odpadov, realizované v rozpore s vnútroštátnymi aj medzinárodnými predpismi, predstavujú vážnu hrozbu pre životné prostredie a spôsobujú aj ekonomické škody spojené s ich legálnym odstránením.
