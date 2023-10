Enviropolícia obvinila muža za neoprávnené nakladanie s odpadmi

Bratislava 31. októbra (TASR) - Enviropolícia obvinila 59-ročného Ľ. F. z Bratislavy, ktorý sa zbavoval odpadu na cudzom pozemku pri Bratislave, konkrétne v obci Zohor. Muž čelí obvineniu z úmyselného prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Hrozí mu trest odňatia slobody na päť rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



Odpad, konkrétne opotrebované pneumatiky, výkopovú zeminu a drevo v celkovom objeme 1800 kubických metrov, mal uložiť na inom mieste, ako bolo na to určené a bez súhlasu majiteľa pozemkov. "Konal v rozpore so zákonom o odpadoch a neoprávnene nakladal s odpadom v rozsahu viac ako 60.000 eur," skonštatovala Bárdyová.



Polícia opätovne upozorňuje občanov i podnikateľov na to, že akékoľvek zásahy do životného prostredia sú prísne regulované.