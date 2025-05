Enviropolícia obvinila muža za výrub borovíc, hrozí mu väzenie

Banská Bystrica 14. mája (TASR) - Enviropolícia v Banskej Bystrici obvinila 29-ročného muža z Revúcej pre prečin porušovania ochrany stromov a krov. V rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny vypílil 28 kusov borovice lesnej na pozemku vo vlastníctve právnickej osoby v Jelšave, na ktorom platí prvý stupeň ochrany. TASR o tom v stredu informovala Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.



„Spoločenská hodnota vypílených stromov bola stanovená Správou Národného parku Muránska planina vo výške viac ako 46.000 eur. Obvinený svojím konaním spôsobil právnickej osobe majetkovú škodu predstavujúcu náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu vo výške takmer 13.000 eur. Tohto protiprávneho konania sa obvinený dopustil vlani v júli,“ konštatovala Hrabovská s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do výšky piatich rokov.







Polícia upozorňuje občanov, že výruby stromov a krov sú upravené právnymi predpismi a nie je možné ich vykonávať svojvoľne v ktoromkoľvek období. V prípade porušenia právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva alebo právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny protiprávnym výrubom stromov alebo krov, prípadne ich poškodením, sa osoba, ktorá takto koná, môže dopustiť v závislosti od rozsahu protiprávneho konania priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu.