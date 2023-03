Enviropolícia obvinila starostu obce v okrese Sabinov za výrub stromov

Prešov 8. marca (TASR) - Z prečinu porušovania ochrany stromov a krov v súbehu s prečinom krádeže vyšetrovateľ enviropolície oddelenia Prešov vzniesol obvinenie starostovi jednej z obcí v okrese Sabinov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"V období od polovice februára do konca marca minulého roka mal dať z pozície starostu obce pokyn na výrub 11 kusov topoľa kanadského v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny," uviedla Bárdyová.



Výrubom stromov s obvodom pňa od 353 do 480 centimetrov vznikla podľa jej slov ekologická ujma v rozsahu viac ako 35.300 eur a krádežou drevnej hmoty uvedených drevín vznikla Slovenskej republike škoda vo výške viac ako 430 eur.



Pri poškodení, zničení či výrube stromu alebo kra vo väčšom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky. "Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin v značnom rozsahu," dodala hovorkyňa.