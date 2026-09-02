< sekcia Regióny
DRASTICKÝ ČIN NA VÝCHODE: Žena ubila na smrť štyri šteniatka
V prípade preukázania viny obvinenej hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 2. septembra (TASR) - Z prečinu usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu obvinil vyšetrovateľ environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ) 61-ročnú ženu z obce Varhaňovce v okrese Prešov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená začiatkom júla 2025 v drevárni pri rodinnom dome vložiť do igelitovej tašky päť novonarodených šteniatok. Tie krátko predtým porodila päťročná sučka kríženca patriaca synovi obvinenej,“ uviedla Vilhanová.
Ako pokračovala, obvinená mala následne tašku položiť na zem a päťkrát do nej udrieť veľkým kusom plávajúcej podlahy. V dôsledku útoku štyri zo šteniatok uhynuli. Obvinená mala následne tašku so šteniatkami vložiť do plastového kontajnera na odpad.
„V prípade preukázania viny obvinenej hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ skonštatovala Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.
„Podľa doterajších zistení mala obvinená začiatkom júla 2025 v drevárni pri rodinnom dome vložiť do igelitovej tašky päť novonarodených šteniatok. Tie krátko predtým porodila päťročná sučka kríženca patriaca synovi obvinenej,“ uviedla Vilhanová.
Ako pokračovala, obvinená mala následne tašku položiť na zem a päťkrát do nej udrieť veľkým kusom plávajúcej podlahy. V dôsledku útoku štyri zo šteniatok uhynuli. Obvinená mala následne tašku so šteniatkami vložiť do plastového kontajnera na odpad.
„V prípade preukázania viny obvinenej hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov,“ skonštatovala Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti.