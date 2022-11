Enviropolícia obvinila ženu z Hurbanova z nelegálnej množiarne psov

Nitra 19. novembra (TASR) – Enviropolícia v Nitre obvinila 44-ročnú ženu z Hurbanova z tzv. nelegálnej množiarne psov. Vyšetrovateľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vzniesol žene obvinenie za pokračovací prečin zanedbania starostlivosti o zviera a za pokračovací zločin podvodu, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Enviropolicajti zistili, že od septembra 2020 do marca 2021 mala žena predať viacerým osobám prostredníctvom internetovej stránky minimálne sedem šteniat vo veku sedem a osem týždňov plemien maltezák, maltézsky pinč a yorkshirsky teriér za sumy od 340 do 380 eur. Šteniatka boli choré a trpeli nákazlivými chorobami. Tri z nich následkom zlého zdravotného stavu uhynuli a ďalšie tri museli byť usmrtené veterinárom. Jedno šteňa sa vďaka včasnému zásahu veterinárneho lekára podarilo zachrániť.



Vyšetrovanie tiež preukázalo, že do decembra minulého roka obvinená v Hurbanove deviatim psom plemena maltézsky psík a yorkshirsky teriér a ôsmim šteňatám tých istých plemien neposkytovala adekvátnu starostlivosť v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti, ako aj ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spoločenských zvierat. Dve šteňatá vo veku maximálne päť až šesť týždňov boli podvyživené a mali pozitívny test na psí koronavírus, obe neskôr uhynuli.



Všetkým deviatim dospelým psom bola v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti spôsobená dlhodobá a pravdepodobne aj trvalá porucha správania, nakoľko psy nie sú socializované a pri manipulácii prejavovali známky strachu a agresivity.