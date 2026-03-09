< sekcia Regióny
TÝRALA ŠTEŇA: Žene hrozia tri roky za mrežami
Obvinená počas roka 2025 v obci Lok v Levickom okrese mala podľa zistení polície dlhodobo obmedzovať výživu a napájanie niekoľkomesačného psa.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 9. marca (TASR) - Enviropolícia obvinila 30-ročnú ženu zo Žiaru nad Hronom za týranie psa. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch rokov. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
Spresnil, že obvinená počas roka 2025 v obci Lok v Levickom okrese mala podľa zistení polície dlhodobo obmedzovať výživu a napájanie niekoľkomesačného psa. Pripomína, že chovať ho mala v nevyhovujúcich podmienkach. „Takýmto konaním mala spôsobiť zvieraťu poškodenie zdravotného stavu, čo sa prejavovalo výraznou podvýživou a vystaveniu ho neprimeranému utrpeniu,“ objasnil Hájek.
PPZ upozorňuje, že akékoľvek konanie, ktoré vedie k zanedbaniu starostlivosti, zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je porušením zákona o veterinárnej starostlivosti. Zároveň podotýka, že môže byť trestne stíhané.
