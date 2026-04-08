Streda 8. apríl 2026Meniny má Albert
Enviropolícia preveruje prípad usmrtenia mláďat mačky v okrese Senec

Ilustračná snímka. Foto: TASR- Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Enviropolícia preveruje prípad usmrtenia deviatich mláďat mačky v katastri obce Reca v okrese Senec. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek. Polícia pri objasňovaní skutku prosí o pomoc aj verejnosť.

„Podľa našich doterajších zistení doposiaľ neznámy páchateľ najneskôr do večerných hodín dňa 6. marca usmrtil deväť mláďat mačky domácej. Tie boli nájdené bez známok života v katastri obce Reca v okrese Senec, v blízkosti železničnej zastávky,“ priblížil Hájek. Vyšetrovateľ vedie trestné konanie pre prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.

Polícia vykonáva potrebné úkony s cieľom objasnenia skutku. „V prípade, ak by mali občania k uvedenej udalosti informácie, ktoré by mohli napomôcť jej objasneniu, môžu ich oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na čísle 158,“ pripomenul hovorca.
