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Enviropolícia rieši nezákonné nakladanie s odpadom v Bratislave
Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vyšetrovať enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160.000 ton stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu boli vyčíslené na viac ako šesť miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Obvinený mal zabezpečovať spracovanie stavebného odpadu, ktorý bol následne vo veľkom množstve použitý na spätné zásypy a terénne úpravy na mieste, ktoré na takýto účel nebolo určené a nebol naň vydaný súhlas. Išlo najmä o rozdrvený betón, zmesi betónu, tehál a keramiky, zeminu, kamenivo a výkopovú zeminu. Takéto konanie mohlo podľa polícia predstavovať riziko pre životné prostredie, pôdu, podzemné vody i zdravie.
Vyšetrovateľ v súvislosti s prípadom zaistil hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj finančné prostriedky na účtoch obvineného v celkovej hodnote približne 500.000 eur. „Cieľom zaistenia je zabrániť tomu, aby bol majetok počas trestného konania prevedený, ukrytý alebo inak odstránený a aby prípadný nárok na náhradu škody bolo možné neskôr vykonať,“ poznamenal Hájek.
Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Polícia zároveň upozorňuje, že odpad sa nestáva automaticky materiálom vhodným na ďalšie použitie len preto, že bol rozdrvený, pretriedený alebo inak mechanicky spracovaný. Zdôrazňuje, že pri nakladaní so stavebným odpadom je potrebné dodržiavať pravidlá odpadového hospodárstva, mať potrebné oprávnenia a súhlasy a zároveň overiť, či je konkrétne miesto určené na uloženie alebo použitie takéhoto materiálu. Porušenie týchto pravidiel môže viesť nielen k správnym sankciám a povinnosti odstrániť vzniknutý protiprávny stav, ale aj k trestnej zodpovednosti fyzickej a právnickej osoby.
Obvinený mal zabezpečovať spracovanie stavebného odpadu, ktorý bol následne vo veľkom množstve použitý na spätné zásypy a terénne úpravy na mieste, ktoré na takýto účel nebolo určené a nebol naň vydaný súhlas. Išlo najmä o rozdrvený betón, zmesi betónu, tehál a keramiky, zeminu, kamenivo a výkopovú zeminu. Takéto konanie mohlo podľa polícia predstavovať riziko pre životné prostredie, pôdu, podzemné vody i zdravie.
Vyšetrovateľ v súvislosti s prípadom zaistil hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj finančné prostriedky na účtoch obvineného v celkovej hodnote približne 500.000 eur. „Cieľom zaistenia je zabrániť tomu, aby bol majetok počas trestného konania prevedený, ukrytý alebo inak odstránený a aby prípadný nárok na náhradu škody bolo možné neskôr vykonať,“ poznamenal Hájek.
Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
Polícia zároveň upozorňuje, že odpad sa nestáva automaticky materiálom vhodným na ďalšie použitie len preto, že bol rozdrvený, pretriedený alebo inak mechanicky spracovaný. Zdôrazňuje, že pri nakladaní so stavebným odpadom je potrebné dodržiavať pravidlá odpadového hospodárstva, mať potrebné oprávnenia a súhlasy a zároveň overiť, či je konkrétne miesto určené na uloženie alebo použitie takéhoto materiálu. Porušenie týchto pravidiel môže viesť nielen k správnym sankciám a povinnosti odstrániť vzniknutý protiprávny stav, ale aj k trestnej zodpovednosti fyzickej a právnickej osoby.