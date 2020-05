Preverujú prevádzku pri Rohožníku, údajne tam mal smerovať odpad

Bratislava 13. mája (TASR) - Rezort životného prostredia na základe žiadostí občanov preveruje prevádzku pri Rohožníku v okrese Malacky, v ktorej je popri výrobe cementu možné likvidovať odpad. Končiť tam údajne mal nelegálne dovážaný odpad. V stredu tam preto inšpektori realizovali kontrolu. TASR o tom informovali z ministerstva životného prostredia (MŽP).







Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) spresnil, že znepokojení občania z Rohožníka upozornili na zvýšené množstvo kamiónov, ktoré prichádzajú do prevádzky s odpadom na energetické spracovanie. Do zariadenia vstúpili inšpektori v stredu o 7.00 h. Okrem dodržiavania odpadovej legislatívy sa zamerali aj na oblasť ochrany ovzdušia a dodržiavania podmienok platného povolenia.



"Výsledky kontroly nemožno v žiadnom prípade predikovať. No môžem všetkých uistiť, že ak sa objaví pochybenie, tak inšpekcia využije všetky svoje zákonné možnosti, aby zjednala nápravu a zároveň udelila adekvátnu sankciu," povedal generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Róbert Ružička.



SIŽP v minulom roku vykonala vyše 3200 kontrol, pričom 700 z nich sa týkalo nakladania s odpadmi. Pochybenie inšpektori odhalili a preukázali v takmer každom druhom prípade. Koncom apríla sa inšpekcii podarilo zachytiť nelegálne dovážaný odpad počas spoločnej kontrolnej akcie s políciou a colníkmi.