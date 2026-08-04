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Envirorezort apeluje: V tatranských plesách je zakázané sa kúpať
Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je podľa MŽP možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní do výšky 3319 eur.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - V tatranských plesách je zakázané sa kúpať, opätovne pripomína Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Štátni ochranári preto prijali opatrenia na ochranu plies, pribudli tiež informačné prvky upozorňujúce na zákaz kúpania sa. Envirorezort vyzýva návštevníkov na zodpovedné správanie a rešpektovanie platných pravidiel. Pravidelné podnety k porušeniu zákazu dostáva tak MŽP, ako aj správy národných parkov a Štátna ochrana prírody SR.
„Dnes som nariadil riaditeľom národných parkov, aby urýchlene sprísnili dohľad nad zákazom kúpania v plesách. Nie sú to bazény, ale prírodné bohatstvo a treba ho chrániť,” uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Ochrana tatranských plies je podľa MŽP nevyhnutná pre zachovanie jedinečných prírodných hodnôt národného parku. Správa Tatranského národného parku (TANAP) pokračuje v opatreniach zameraných na ochranu citlivých vysokohorských biotopov. V lokalite Skalnatého plesa strážcovia národného parku osadili nové informačné tabule a vyznačili prístupové miesta k vode, aby návštevníkov upozornili na zákaz kúpania v tatranských plesách.
„Opatrenia reagujú na opakované prípady, keď návštevníci napriek existujúcim upozorneniam vstupujú do vôd plies. Kúpanie v plesách predstavuje zásah do krehkého vysokohorského prostredia a môže negatívne ovplyvniť rastliny a živočíchy viazané na špecifické podmienky týchto lokalít,” poznamenal riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič. Nové zábrany a informačné prvky vychádzajú zo skúseností z poľského Tatranského národného parku, kde podobné riešenia pomáhajú usmerňovať pohyb návštevníkov a zvyšovať rešpektovanie pravidiel ochrany prírody, dodal rezort.
Deklaruje, že strážcovia TANAP-u budú aj naďalej vykonávať kontroly dodržiavania návštevného poriadku. Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je podľa MŽP možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní do výšky 3319 eur.
„Dnes som nariadil riaditeľom národných parkov, aby urýchlene sprísnili dohľad nad zákazom kúpania v plesách. Nie sú to bazény, ale prírodné bohatstvo a treba ho chrániť,” uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Ochrana tatranských plies je podľa MŽP nevyhnutná pre zachovanie jedinečných prírodných hodnôt národného parku. Správa Tatranského národného parku (TANAP) pokračuje v opatreniach zameraných na ochranu citlivých vysokohorských biotopov. V lokalite Skalnatého plesa strážcovia národného parku osadili nové informačné tabule a vyznačili prístupové miesta k vode, aby návštevníkov upozornili na zákaz kúpania v tatranských plesách.
„Opatrenia reagujú na opakované prípady, keď návštevníci napriek existujúcim upozorneniam vstupujú do vôd plies. Kúpanie v plesách predstavuje zásah do krehkého vysokohorského prostredia a môže negatívne ovplyvniť rastliny a živočíchy viazané na špecifické podmienky týchto lokalít,” poznamenal riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič. Nové zábrany a informačné prvky vychádzajú zo skúseností z poľského Tatranského národného parku, kde podobné riešenia pomáhajú usmerňovať pohyb návštevníkov a zvyšovať rešpektovanie pravidiel ochrany prírody, dodal rezort.
Deklaruje, že strážcovia TANAP-u budú aj naďalej vykonávať kontroly dodržiavania návštevného poriadku. Za priestupky na úseku ochrany prírody a krajiny je podľa MŽP možné ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní do výšky 3319 eur.