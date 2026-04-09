Envirorezort chce sanovať envirozáťaž v Čeľovciach za 187.168 eur
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce sanovať envirozáťaž v obci Čeľovce v okrese Veľký Krtíš. Ide tam o sklad pesticídov. Rezort preto vyhlásil tender. Odhadovaná hodnota zákazky je 187.168 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybranej environmentálnej záťaže Čeľovce - sklad pesticídov, ktorá predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie,“ priblížilo MŽP.
