Envirorezort chce zachovať dropa veľkého v Sysľovských poliach

Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia SR aktuálne pracuje na krokoch, ako zachovať ohrozeného vtáka dropa veľkého v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia pri Bratislave. Na stole je program starostlivosti o územie, teda zoznam na mieru šitých opatrení, ako zlepšiť podmienky pre dropa. Informovali o tom z odboru komunikácie envirorezortu.



Drop veľký je citlivý na rušenie a v posledných týždňoch musí čeliť nezodpovedným turistom, približuje minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Turisti usmernenia na ochranu dropa ignorujú a najčastejšie sa pohybujú mimo vyznačených turistických chodníkov. "Máme veľké prírodné bohatstvo, ktoré nám nikto nemôže zobrať. No ľahko sa oň môžeme pripraviť sami," poznamenal minister.



Budaj uviedol, že v oblasti sa musí nastaviť symbióza medzi životom ľudí a životom dropa v duchu dobrých susedských vzťahov. "No ak to bude nevyhnutné, nevylučujem ani aktívnejšiu účasť, napríklad zvýšené kontroly našich ochranárov aj z iných oblastí," podotkol.



Šéf envirorezortu preto apeluje na turistov, aby zostávali ohľaduplní voči vzácnym druhom živočíchov a lokalitám. Pripomína aj, aby pri výletoch do chránených území neignorovali platné pravidlá. "V čase boja s novým koronavírusom predstavuje príroda vítaný únik. No pri zvýšenej návštevnosti vzácnych lokalít sú ohľaduplnosť a rešpekt k prírode potrebné viac ako kedykoľvek predtým," povedal Budaj.



Na nerešpektovanie pravidiel ľuďmi a vyrušovanie vzácnych vtáčích druhov v CHVÚ Sysľovské polia upozorňovala aj Ochrana dravcov na Slovensku a Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.