Envirorezort dal samosprávam Banskobystrického kraja vyše 214 mil. eur

Malá Lehota 30. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdalo samosprávam Banskobystrického kraja vyše 214 miliónov eur. Projekty sa majú týkať odkanalizovania samospráv, triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, zatepľovania verejných budov a rovnako pomôžu obyvateľom obnoviť si staršie rodinné domy. Pomoc ohlásil šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Malej Lehote v okrese Žarnovica.



MŽP doručuje podľa Tarabu pomoc ľuďom a masívne podporuje projekty samospráv. Má ísť o budovanie kanalizácií, čistenie odpadových vôd, poskytovanie dotácií na zatepľovanie a komplexnú obnovu rodinných domov a nákup potrebnej techniky, ktorá samosprávam ušetrí peniaze pri podpore triedenia a recyklácie odpadov, aby nemuseli najímať súkromné firmy na starostlivosť o svoje plochy. „Milióny eur smerujeme do odkanalizovania Žarnovice či Novej Bane, ale rovnako aj do zmysluplných projektov samospráv, ktoré podporia triedenie odpadov, zvýšia úsporu elektrickej energie zatepľovaním verejných budov aj komplexnou obnovou rodinných domov,“ poznamenal Taraba.



Projekty v rámci Banskobystrického kraja sú podľa ministerstva financované z eurofondov z Programu Slovensko, Environmentálneho fondu, ale tiež programu Obnov dom z plánu obnovy. Napríklad z eurofondov v rámci Programu Slovensko smeruje do kraja 148,6 milióna eur do oblasti budovania vodovodov a kanalizácií, vodozádržných a protipovodňových opatrení, sanácie environmentálnych záťaží či triedeného zberu komunálnych odpadov.



Samosprávy vďaka prefinancovaniu projektov z Environmentálneho fondu a nákupu traktorov zvýšia úroveň starostlivosti o zeleň, zlepšia obhospodarovanie plôch, zvýšia čistotu v komunitách, posilnia odvoz odpadov a rovnako podporia triedenie a recykláciu komunálnych odpadov, tvrdí MŽP. „Celkovo bolo v rokoch 2023 a 2024 podporených v Banskobystrickom kraji 121 projektov za vyše 11 miliónov eur,“ doplnilo.



V rámci programu Obnov dom doposiaľ uzatvoril envirorezort v rámci štandardných výziev a pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou spolu 3271 zmlúv za 54,2 milióna eur. „Celkovo už boli v rámci Banskobystrického kraja z programu Obnov dom vyplatené prostriedky vo výške takmer 23 miliónov eur v rámci 1517 projektov,“ priblížilo ministerstvo.